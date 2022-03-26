В Кемерове появился автотехнический комплекс для полицейских машин
Кемерово, 26 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Кемерове заработала новая современная производственная база технического обслуживания и хранения служебного автотранспорта регионального управления МВД России. Общая площадь автотехнического комплекса — около 15 тысяч квадратных метров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полиция
База представляет собой комплекс зданий, куда входит крытая автостоянка на 112 автомобилей, посты техобслуживания и топливозаправочный пункт.
В ведомстве уточнили, что база предназначена для обеспечения бесперебойной работы служебного транспорта.