Москва, 26 марта 2022, 18:00 — REGNUM В Москве и Московской области в ближайшие сутки ожидаются порывы ветра до 25 м/с, снег, метель и гололедице. Об этом 26 марта сообщили в столичном управлении МЧС.
Спасатели рекомендуют значительно снизить скорость движения при управлении автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть осторожнее из-за надвигающейся непогоды.
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