Москва, 26 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в ближайшие сутки ожидаются порывы ветра до 25 м/с, снег, метель и гололедице. Об этом 26 марта сообщили в столичном управлении МЧС.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00 часов до 08 часов 27 марта в городе Москве ожидается сохранение северо-западного ветра порывами 15−20 м/с. После 08 часов с сохранением до 18 часов 27 марта ожидается усиление порывов ветра до 25 м/с. Осадки в виде снега, метель, на дорогах гололедица», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Спасатели рекомендуют значительно снизить скорость движения при управлении автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы СергейСобянин призвал жителей столицы быть осторожнее из-за надвигающейся непогоды.

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