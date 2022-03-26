Лондон, , 17:58 — REGNUM 18-летний французский опорный полузащитник и воспитанник «Ренна» Лесли Угучкву входит в сферу трансферных интересов лондонского «Арсенала». Об этом 26 марта сообщило издание L’Equipe.

ФК «Арсенал»

По информации источника, на Угучкву также претендует дортмундская «Боруссия», а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского футболиста в 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение полузащитника с «Ренном» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Лесли Угучкву принял участие в тринадцати турах чемпионата Франции, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Сент-Этьена» и получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует пригласить на пост главного тренера основной команды наставника сборной Бразилии по футболу Тите.