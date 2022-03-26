Греция, 26 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Из-за осквернения памятника флотоводцу, адмиралу Федову Ушакову на Керкире (Корфу) посольство России направило ноту в МИД Греции. Дипмиссия требует расследовать акт вандализма и привлечь виновных лиц к ответственности.

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«Ожидаем, что муниципальные власти Корфу приведут мемориал в надлежащий вид. Соответствующее обращение передано им почетным консулом России на Корфу и Ионических островах», — цитирует сообщение РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, ранее посольство РФ разместило фотографию памятника в социальных сетях, монумент испачкан красной краской. В комментарии говорится об очередном «антироссийском акте», который так же направлен против общего исторического наследия сторон.

До этого в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции.