Пермь, 26 марта, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Перми гендиректору одной из управляющих компаний предъявили обвинение в оказании населению услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование несовершеннолетней. Об этом информирует краевое управление СКР.

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По данным следствия, 24 марта с крыши жилого дома по ул. Серпуховская снег и лёд упали на 15-летнюю гражданку. Её госпитализировали и положили в реанимацию.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Проводятся следственные действия.