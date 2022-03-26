Анкара, , 17:47 — REGNUM Турция не видит проблем в посещении страны гражданами России, в том числе бизнесменами, если они будут следовать турецким законам. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

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"Мы следуем санкциям ООН в отношении РФ. В посещении россиянами Турции, в т.ч. бизнесменами, проблем нет. Если они следуют законам», — отметил он на форуме в Дохе.

Ранее он сообщил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня.

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