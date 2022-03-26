Мадрид, 26 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Испанское издание AS сообщило, что руководство мадридского «Реала» намерено в ближайшее летнее трансферное окно расстаться с 31-летним фланговым нападающим сборной Бельгии Эденом Азаром.

Fars News Agency Эден Азар

По информации источника, «сливочные» готовы рассмотреть вариант с арендой Азара.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 22-х матчах за мадридский клуб во всех турнирах (Примера, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Испании), в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Азар выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.