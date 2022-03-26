Новосибирск, , 17:46 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшую неделю с большой скоростью будут перемещаться глубокие циклоны с мокрым снегом и усилением ветра, периодически — с прекращением осадков и похолоданием. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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«В связи с изменениями погодных условий увеличивается риск возникновения происшествий», — предупредили в региональном управлении МЧС России.

Отметим, что сегодня ночью, 27 марта, в Новосибирске ожидается преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.