Салехард, 26 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) 26 марта 2022 года выпал из окна девятого этажа депутат Тюменской областной думы, директор детского сада «Звёздочка» Михаил Пацевич. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя Михаил Пацевич

Трагедия произошла днём в доме на Арктической. Сообщается, что парламентарий скончался до приезда скорой помощи.

«По некоторым данным, причиной гибели могли стать семейные обстоятельства», — сообщает издание.

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и коллектив администрации города выразили соболезнования в связи с безвременной кончиной Михаила Пацевича.

«В нашей памяти он останется активным и ответственным человеком, настоящим патриотом Нового Уренгоя и Ямала. Крепости духа и стойкости близким», — говорится в официальном некрологе.