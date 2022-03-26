Варшава, , 17:41 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе встречи в Варшаве обсудил с главами МИД и минобороны Украины перспективы дальнейшего укрепления обороноспособности этой страны. Об этом 26 марта сообщает Белый дом США.

Джозеф Байден

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"Стороны обсудили дальнейшие усилия по оказанию помощи Украине в защите ее территории», — отмечается в сообщении.

В ходе встречи представители Киева также представили руководству США информацию о «военной, дипломатической и гуманитарной ситуации» на Украине.

Со стороны США во встрече приняли такжжеьучастие госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.