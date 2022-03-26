26 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова зампредседателя Совбеза РФ о том, что во время проведения военной спецоперации России на Украине нельзя проводить антигосударственную линию.

Тимур Кондратьев, , 20:24 — REGNUM Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что во время военной спецоперации на Украине нельзя проводить антигосударственную линию в России и критиковать страну, «потому что это предательство», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я до спецоперации критиковал государство, но сейчас я понимаю, что нужно быть вместе с государством в трудный час. Я со своей Родиной. Смерть бандеровцам!» — написал Человек Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что благодаря военной спецоперации России на Украине не только стало сокращаться число неонацистов на границе с нашим государством, но и сама Российская Федерация начала стремительно очищаться от внутренних антигосударственных элементов.

«Военная спецоперация России на Украине помогла выявить в том числе и внутренних врагов государства. Вся гниль, притворяющаяся гражданами и ждущая удобного момента для удара в спину, повылазила. Начали писать и говорить антигосударственные антинародные речи, выступать против армии, против защиты Отечества. Вражеские пособники, провокаторы, саботажники и подстрекатели», — считает Ромик С.

Советский плакат «Разоблачим и уничтожим провокаторов и распространителей панических слухов»

Некоторые комментаторы отмечают, что существование наказания за антигосударственную политику не означает, что людям запрещено возмущаться ростом цен в продовольственных магазинах. Речь здесь идёт о вещах несколько иного порядка, пишут граждане.

«Тут стоит понимать, что Медведев даёт скорее моральную оценку людям, которые, по его мнению, являются предателями. Россия — страна свободная. Здесь можно высказывать своё мнение, которое не нарушает законодательства. Многие люди могут что-то не принимать. Это их право. Но бить в спину или вести не просто политическую, а открытую антигосударственную борьбу — это уже идёт в нарушение всех законов абсолютно всех стран на планете Земля. Поэтому не обижайтесь, когда окажитесь за решёткой, пытаясь разрушить наше государство», — отмечает Николай П.

Часть людей полагает, что к тем предателям, которые решили уехать из России, вопросов намного меньше, нежели к тем, которые приняли решение бить государство изнутри.

«Надо относиться спокойно к выезжающим, но терпеть оскорбления постоянно живущих в России — это нужно пресекать, лишая гражданства и права обогащения в России. Оппозиция — оппозицией, но сейчас не время для политических дрязг», — указывает Григорий Д.

Ряд пользователей уверен, что для внешних предателей нужно создать невозможные для возвращения в Россию условия.

«Надо создать чёрный список для тех, кто встал на защиту неонацистов на Украине. Спецоперация рано и ли поздно с успехом закончится, возобновится привычный размеренный ток жизни, и тогда все эти предатели потянутся обратно в Россию, за бабками. Навсегда следует запретить им въезд в Россию. Буквально навсегда. А лучше ещё и для их семей и детей. Мало ли, какую они бандеровскую идеологию нам в будущем занесут. Это моё мнение», — написал Андрей М.

Гидра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверены, что политическая борьба в России неминуемо возобновится, ведь это естественный ход демократического государства. Поэтому не стоит переживать, а стоит переждать сложные времена и не мешать государству выполнять то, что от него, по сути, и требуется — защищать свой народ.

«Только последний дурачок в сложившейся ситуации будет открыто критиковать государство. Переждите, когда экстремальные события закончатся и эмоции улягутся, тогда и будете в прежнем темпе выражать своё недовольство всем подряд. Неужто так чешется, что готовы ради этого даже в тюрьму загреметь?» — удивляется Макс Р.

Напомним, 25 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости о том, что во время военной спецоперации на Украине нельзя проводить антигосударственную линию в России и критиковать страну. При этом Медведев отметил, что «критиковать власть — это нормально», но недопустимо в такой сложной ситуации «проводить антигосударственную линию, потому что это предательство».