Москва, 26 марта 2022, 17:28 — REGNUM Министерство обороны России опровергло данные о вызовах в военкоматы военнослужащих запаса. Об этом 26 марта журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Генерал-майор добавил, что комиссариаты Минобороны не проводят вызовы запасников и не планируют этого делать.
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Ранее ряд СМИ сообщил, что на протяжении нескольких последних дней жителям России поступают фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает им о вызове в военкомат.