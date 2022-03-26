Москва, , 17:28 — REGNUM Министерство обороны России опровергло данные о вызовах в военкоматы военнослужащих запаса. Об этом 26 марта журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — сказал Конашенков.

Генерал-майор добавил, что комиссариаты Минобороны не проводят вызовы запасников и не планируют этого делать.

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Ранее ряд СМИ сообщил, что на протяжении нескольких последних дней жителям России поступают фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает им о вызове в военкомат.