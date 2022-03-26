Нытва, Пермский край, , 17:27 — REGNUM Житель Нытвенского городского округа Пермского края отдан под суд за убийство собутыльниа. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд



По данным следствия, ранее судимый 39-летний житель станции Чайковская распивал с потерпевшим 40-летним гражданином алкоголь у него дома. И в ходе конфликта ранил его в шею ножом.

Пострадавший скончался, а его тело обнаружили только на следующий день. Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать. Теперь он ждёт суда.