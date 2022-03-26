Манчестер, Великобритания, 26 марта, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Как сообщает издание AS, 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отклонил первое контрактное предложение «Манчестер Сити».

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации источника, руководство «горожан» предлагало норвежскому нападающему 600 тысяч евро. Также сообщается, что Холанд ожидает контрактного предложение от мадридского «Реала».

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда шестнадцать забитых мячей и пять результативных передач в семнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА норвежец забил три гола в трех матчах.

Эрлинг Холанд выступает за «Боруссию» с 1 января 2020 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.