Новосибирск, 26 марта, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата доследственная проверка по факту гибели двух человек на пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

24.mchs.gov.ru На пожаре

В ведомстве уточнили, что ночью в частном доме в садово-некоммерческом товариществе «Металлург» в поселке Рыбачий произошёл пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тела двоих человек. Их личность и пол устанавливаются.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.