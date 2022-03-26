Тюмень, , 17:22 — REGNUM В Тюменской области столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Погибла женщина, водитель и ещё двое пассажиров доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

На месте трагического ДТП Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Трагедия произошла 26 марта на 16-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» проехал развязку на красный сигнал светофора. В итоге произошло столкновение легковушки с большегрузом «Мерседес», двигавшимся в прямом направлении. Водитель фуры пытался уйти от столкновения и сбил светофор.

В аварии погибла 20-летняя пассажирка «Лады», 20-летний водитель, 24-летний пассажир и 19-летняя пассажирка госпитализированы.

Отмечается, что погибшая является уроженкой Сладковского района, травмированные — студенты. Все они отмечали накануне день рождения подруги в посёлке Боровском.

Обстоятельства дорожно-транспортной трагедии выясняются. Светофор на выезде из Боровского посёлка временно не работает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в тюменском городе Тобольске начинающая автомобилистка сбила переходившую дорогу 14-летню школьницу.

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