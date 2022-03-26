Новосибирск, 26 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Пожары на территории Новосибирской области в подавляющем большинстве случаев происходят по причине неосторожного обращения с огнём, нарушений правил эксплуатации электрооборудования, а также печей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

56.mchs.gov.ru Пожар

«Во многих случаях причиной гибели людей явилась преступная небрежность или невнимательность, — уточнили в ведомстве.

В связи с участившимися случаями гибели людей на пожарах региональное управление СКР просит новосибирцев соблюдать основные правила пожарной безопасности.