Москва, 26 марта, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Понятие майнинга необходимо закрепить в нормативно-правовой базе в кратчайшие сроки, заявил 26 марта замглавы министерства энергетики Евгений Грабчак на конференции «Российской ассоциации криптоэкономики искусственного интеллекта и блокчейн».

Криптовалюта

По его словам, «белый» майнинг после решения органов власти и финансовых институтов об обороте криптовалюты необходимо будет дорегулировать, чтобы он приносил пользу как малому бизнесу, так и государству.

«В случае создания специальных площадок для майнинга нужно обязательно синхронизировать их расположение с планами по развитию регионов и других отраслей промышленности, с развитием генерации и сетей», — сказал Грабчак.

Он добавил, что благодаря майнингу, с одной стороны, увеличивается полезный отпуск электроэнергии, загрузка сетей, но с точки зрения работы энергосистемы, для энергетиков майнинг — это не такой большой плюс, потому что особенность этого вида деятельности — ровный график потребления в режиме 24/7.

«А чем выше потребление электроэнергии, тем более дорогая генерация включается в оборот. При этом более экономически эффективная деятельность энергосистемы достигается за счёт уменьшения неравномерности её загрузки, связанной с особенностями потребления граждан и экономики», — заключил чиновник.