Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM Ещё 16 тыс. мирных жителей Донбасса пересекли границу с РФ, сообщает 26 марта пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Дети из Донбасса Alania.gov.ru

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«За истекшие сутки на въезд Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло около 16 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что эвакуация мирного населения Донбасса началась вечером 18 февраля. В приграничной Ростовской области в связи с наплывом беженцев с 19 февраля введён режим чрезвычайной ситуации. Людям оказывают информационную, гуманитарную, психологическую, юридическую помощь. На Дону вынужденные переселенцы могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. В Ростовской области организована работа более 100 пунктов временного размещения. Вынужденным переселенцам предлагают также выехать в другие регионы России.

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