Бухарест, 26 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Румынии потерпел крушение спортивный самолет, на борту которого находился один человек (пилот). Об этом сообщает агентство Agepres со ссылкой на свои источник.

Publicdomainpictures.net Спортивный самолёт

По последним данным, ЧП произошло в субботу, 26 марта, в уезде Прахова. В результате крушения воздушного судна погиб пилот.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не известны.