Москва, , 17:05 — REGNUM Руководства Российского Государственного Социального Университетаь опубликовало заявление о готовности обеспечить обучение детей павших в спецоперации российских, донецких и луганских военнослужащих на бесплатной основе.

Память ИА REGNUM

«Российский Государственный Социальный Университет заявляет о своей инициативе по поддержке семей погибших в специальной военной операции военнослужащих. Все дети погибших российских, донецких и луганских участников специальной военной операции могут, при желании, по окончании среднего учебного заведения, бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой нашей специальности, на любом нашем факультете, в любом нашем филиале, в любое время. Даже те, кому сейчас всего несколько месяцев отроду — когда они подрастут. Даже те, кто родится уже после гибели своих отцов, и никогда их не увидит, — мы ждём их через 17−18 лет в наших стенах! Более, чем столетняя история Университета позволяет нам это гарантировать. Любой из детей погибших будет зачислен на обучение в Университет на бесплатной основе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.

«Выпуск соответствующих образовательных сертификатов РГСУ начнётся во втором квартале текущего года. Мы постараемся в сотрудничестве с соответствующими ведомствами сами найти детей погибших героев и выдать семьям эти сертификаты. Однако наличие такого сертификата не будет являться необходимым условием для зачисления детей погибших в спецоперации на бесплатное обучение в РГСУ: все последующие годы достаточно будет предъявить соответствующие документы, выданные органами соцзащиты, или иными уполномоченными ведомствами, для безусловной реализации предоставленного настоящей инициативой права.

Решение о бесплатном и внеконкурсном обучении детей погибших в ходе спецоперации не есть компонент нашей военно-исторической и военно-мемориальной работы, которая сегодня активно разворачивается в РГСУ. Видим это посильным вкладом Университета в нашу общую победу в ведущейся против России гибридной войне.

Конечно, у детей погибших в ходе специальной военной операции героев, могут быть другие образовательные планы, и они захотят получить инженерное, техническое, естественнонаучное, пусть даже медицинское или гуманитарное образование, но по специальностям, которым наш Университет не обучает. Рассчитываем, в таких случаях, что выбранные ими иные российские государственные образовательные учреждения, включая ведущие университеты страны, поддержат нашу инициативу и примут образовательные сертификаты РГСУ в порядке обменного основания для бесплатного обучения.

Объявленная сегодня инициатива РГСУ является уже не первой, направленной на прямой профильный вклад Университета в активную оборону в гибридной войне, ведущейся против России. В частности, ранее РГСУ объявил о готовности внеконкурсного зачисления членов Олимпийской и Паралимпийской сборных России, причем для призеров Игр — на бесплатное обучение по специальностям, представленным в вузе», — сказано в заявлении руководства РГСУ.