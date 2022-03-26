Варшава, , 17:02 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда надеется на скорейшую реализацию программы по строительству первой АЭС (атомной электростанции) в стране при поддержке США. Об этом он заявил перед началом встречи с президентом США Джо Байденом, которая проходит в Варшаве в формате делегаций.

Анджей Дуда The White House

Дуда поблагодарил американскую сторону о запуске программы сотрудничества с Польшей в области мирной атомной энергетики, подчеркнув, что АЭС нужны стране для реализации программы сохранения климата и развития современной энергетики.

Польский лидер убежден, что партнерство сторон будет развивать в тесном сотрудничестве между Польшей и США.

«Я верю в то, что нам удастся реализовать в ближайшее время эту программу с американскими фирмами, но под патронатом Белого дома», — цитирует президента Польши ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, Байден прилетел в Польшу 25 марта. В составе американской делегации — госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

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