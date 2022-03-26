Донецк, , 17:02 — REGNUM ВСУ выпустили по н.п. Железная Балка 29 гранат из АГС. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:40 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 29 гранат из АГС», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 6 снарядов.

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