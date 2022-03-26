Анкара, , 16:57 — REGNUM С 26 марта Турция вводит запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря после обнаружения мины в Босфоре. Об этом сообщает Минсельхоз Турции.

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Ранее власти Турции провели переговоры с представителями РФ и Украины из-за мины в Босфорском проливе.

Мину в проливе Босфор обезвредили группы подводной обороны Турции. Боеприпас, как показала экспертиза, оказался старого образца.

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