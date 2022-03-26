Москва, 26 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Английская Премьер-лига заблокировала попытку «Бернли» подписать 31-летнего нигерийский флангового атакующего защитника московского «Спартака» Виктора Мозес. Об этом 26 марта сообщило издание Sky Sports.

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктор Мозес

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия своих контрактов с клубами чемпионата до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Виктор Мозес принял участие в 26-ти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Мозес выступает за «Спартак» с 1 июля 2021 года после перехода из лондонского «Челси» за 5 миллионов евро. Текущее соглашение нигерийского полузащитника с московским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.