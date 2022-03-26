Доха, , 16:46 — REGNUM Власти Турции провели переговоры с представителями России и Украины из-за мины в Босфорском проливе. Об этом Anadolu Ajansı сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в Дохе, куда прибыл в рамках официального визита.

Министр обороны Турции Хулуси Акар Mil.ru

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«Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», — отметил глава минобороны Турции.

Он отметил, что мину в проливе Босфор обезвредили группы подводной обороны Турции. По его словам, боеприпас, как показала экспертиза, оказался старого образца.

«Это была мина старого образца, — отметил он. — Ее обезвредили турецкие команды подводной обороны».

По его словам, морское движение благодаря принятым мерам продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта Главное управление береговой безопасности Турции сообщило, что ранее закрытый из-за обнаружения похожего на мину предмета пролив Босфор открыт для судоходства.