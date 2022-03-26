Кемерово, , 16:44 — REGNUM По итогам 2021 года в Кемеровской области объём производства мяса по сравнению с 2020 годом выросло на 34%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

Мясная продукция

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«Несмотря на то, что у нас до этого момента самообеспеченность по производству мяса была на уровне 50−53%, в связи со свободно-экономическими отношениями между регионами мясная продукция завозилась либо в переработанном, либо в сыром виде для дальнейшей переработки. И ощущения дефицита мясной продукции, мясных полуфабрикатов в магазинах не было и не будет. То, что были публикации, что были пустые полки в мясных отделах магазинов, — это просто произошёл логистический сбой: был раскуплен товар, но не успели поставить из мест хранения на полки магазинов», — уточнил Ариткулов.

Он уверил, объёмы производства мясной продукции, сохраняются. Перед предприятиями поставлена задача по их наращиванию.