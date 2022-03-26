Доха, , 16:38 — REGNUM Замена поставок российского газа на сегодняшний день «практически невозможна» заявил министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью CNN.

Катар Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Европа всегда была важным рынком для Катара, в будущем страна будет снабжать ЕС, но сейчас альтернатив российскому газу для Европы нет.

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь. Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что расчёты за поставки природного газа с недружественными странами будут вестись только в российских рублях.