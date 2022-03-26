Доха, 26 марта 2022, 16:38 — REGNUM Замена поставок российского газа на сегодняшний день «практически невозможна» заявил министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью CNN.
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По его словам, Европа всегда была важным рынком для Катара, в будущем страна будет снабжать ЕС, но сейчас альтернатив российскому газу для Европы нет.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что расчёты за поставки природного газа с недружественными странами будут вестись только в российских рублях.