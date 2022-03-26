Москва, , 16:38 — REGNUM Посольство РФ направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника русскому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову на Керкире (Корфу, Греция).

Греция

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«В связи с осквернением памятника посольство РФ направило ноту в МИД Греции с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности», — отмечается в сообщении.

26 марта посольство РФ разместило в соцсетях фото памятника, облитого краской.

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