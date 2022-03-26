Хельсинки, 26 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Железнодорожная компания Финляндии VR Transpoint (входит в структуру государственного железнодорожного оператора грузоперевозок VR) заявила об остановке приёма поездов из России с 27 марта. Об этом говорится в сообщении VR Group.

Mikko J. Putkonen Грузовой вагон

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По словам президента VR Transpoint Мартти Коскинена, из-за санкций против Российских железных дорог (ОАО «РЖД») продолжать «движение на восток» невозможно. Компания будет вынуждена соблюдать ранее введенные санкции.

Прием российских поездов остановится в воскресенье, 27 марта, в 12:00 мск. При этом VR Group уточняет, что отправка составов из Финляндии пока продолжается.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что пассажирский поезд Allegro, который связывает Санкт-Петербург и Хельсинки будет отменен с 26 марта.