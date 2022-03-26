Берлин, 26 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Европа может столкнуться с обратным эффектом собственных санкций. Об этом 26 марта сообщил немецкий экономист Айка Хамер.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

"Во всей этой борьбе и противостоянии с РФ нет никакого здравого зерна. Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа», — отметил он в интервью RT.

В первую очередь кризис ударит по «среднему классу и наименее обеспеченному населению ФРГ, Европы и США», считает он.

Ранее сообщалось, что кризис на Украине может стать причиной закрытия в Италии почти 100 тыс. сельхозпредприятий из-за роста затрат на производство. Об этом говорится в докладе ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.