Москва, 26 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Более 60 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 26 марта свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:26 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще 14 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще 12 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан пять рейсов, еще 20 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 26 марта в Москве ожидается облачность, снег, мокрый снег, дождь, температура воздуха +7… +9 °C.