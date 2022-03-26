Доха, 26 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Требование России платить за газ в рублях вряд ли повлияет на долгосрочные контракты, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Это (требование о плате за газ в рублях) реакция, основанная на военной ситуации, я не думаю, что это поменяет долгосрочные контракты и то, что мы делаем», — сказал аль-Кааби на международной конференции в КатареDoha forum.

Напомним, президент России ВладимирПутин заявил, что расчёты за поставки природного газа с недружественными странами будут вестись только в российских рублях.