Цхинвал, , 16:26 — REGNUM Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации. Об этом 26 марта сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

Анатолий Бибилов Sputnik-ossetia.ru

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«Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. … Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине», — написал он в Telegram-канале.

«Вперед! Возвращайтесь с Победой живые, здоровые к любимым в родную Осетию», — добавил он.