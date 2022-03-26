Буэнос-Айрес, 26 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. 34-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария заявил, что планирует завершить карьеру в сборной Аргентины после чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктор Мозес и Анхель ди Мария

«Я просто хочу сказать спасибо за полученную огромную любовь. Всегда мечтал о том, что я пережил в этот прекрасный вечер. Наверное, это был мой последний матч в этой футболке в Аргентине. И сказать, что это была чудесная ночь, значит, ничего не сказать. Спасибо, спасибо и тысячу раз спасибо», — написал Ди Мария в своих социальных сетях.

Сегодня, 26 марта, сборная Аргентины в матче семнадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года одержала крупную победу над сборной Венесуэлы со счетом 3:0. Анхель Ди Мария отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.