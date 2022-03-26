Лондон, 26 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. 36-летний экс-защитник лондонского «Арсенала», «Бордо» и сборной Франции Лоран Коселни объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

wonker Лоран Косельни

«Лоран Коселни был удивлен, шокирован, но также и опечален замечаниями, сделанными фанатским сообществом. Он решительно отвергает эти обвинения, которые серьезно ранили его и которые обязательно имеют последствия для его семьи и окружающих его людей. Напоминаем, что Лоран Коселни не входил в состав команды с конца января, он до сих пор является сотрудником клуба. Коселни намерен уточнить, что решил повесить бутсы на гвоздь, он хотел бы помочь клубу в другой роли. Зная, что находится в затруднительном положении, он решил занять новую должность и отказаться от зарплаты в качестве доказательства того, что он заботится об интересах клуба», — приводит заявление футболиста издание Footmercato.

Ранее сообщалось, что группа активных болельщиков «Бордо» обвинили 36-летнего центрального защитника в расизме.

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Лоран Коселни принял участие в одиннадцати турах, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. За «Бордо» Коселни выступал с 6 августа 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» за 5 миллионов евро.