Мариуполь, ДНР, , 16:12 — REGNUM В Мариуполе из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 12 мирных жителей. Об этом 26 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Поступила информация от Минздрава ДНР о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 738 человек, включая 159 детей.