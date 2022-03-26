Варшава, , 16:12 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился в Варшаве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Минобороны этой страны Алексеем Резниковым. Об этом 26 марта сообщает AP.

Джо Байден U.S. Department of Defence

Отмечается, что во встрече также приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден подписал ранее одобренную Конгрессом инициативу о финансировании правительства страны. Из $1,5 трлн предполагается выделение $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

В том числе предполагается финансирование поставок ракетных комплексов на Украину. В середине марта Вашингтон направил на помощь Киеву на $800 млн 800 систем Stinger и 2 тыс. Javelin. До этого на Украину, согласно заявлению США, было отправлено более 600 Stinger и около 2,6 тыс. Javelin.