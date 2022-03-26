Варшава, 26 марта 2022, 16:12 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился в Варшаве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Минобороны этой страны Алексеем Резниковым. Об этом 26 марта сообщает AP.

Джо Байден
Джо Байден
U.S. Department of Defence

Отмечается, что во встрече также приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден подписал ранее одобренную Конгрессом инициативу о финансировании правительства страны. Из $1,5 трлн предполагается выделение $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

В том числе предполагается финансирование поставок ракетных комплексов на Украину. В середине марта Вашингтон направил на помощь Киеву на $800 млн 800 систем Stinger и 2 тыс. Javelin. До этого на Украину, согласно заявлению США, было отправлено более 600 Stinger и около 2,6 тыс. Javelin.