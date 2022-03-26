Манчестер, Великобритания, , 16:08 — REGNUM Как сообщает издание Fichajes, новичок «Барселоны» Ферран Торрес порекомендовал руководству каталонского клуба подписать 25-летнего универсального полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Ферран Торрес и Александр Зинченко выступали за «Манчестер Сити» в период с 4 августа 2020 года по 1 января 2022 года. В начале текущего года 22-летнего нападающего сборной Испании выкупила «Барселона» за 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в восемнадцати матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

«Манчестер Сити» выкупил Зинченко 4 июля 2016 года у «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника «горожан» в 25 миллионов евро.