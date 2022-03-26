Анкара, , 16:04 — REGNUM Объектом, который был обнаружен в проливе Босфор, оказалась мина старого образца. Об этом 26 марта сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT.

Министр обороны Турции Хулуси Акар Mil.ru

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«Это была мина старого образца, — сказал он. — Она была обезврежена нашей командой подводной обороны».

По его словам, турецкая сторона продолжает переговоры по данному вопросу с властями России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около входа в пролив Босфор был обнаружен предмет, который похож на морскую мину.