Казань, , 16:03 — REGNUM 26 марта на официальном сайте казанского «Рубина» Силвие Бегич воспользовался разрешение ФИФА и приостановил действие контракта с клубом до 30 июня 2022 года.

Матч «Зенит» — «Рубин» Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Силвие Бегич принял участие в 23-х матчах за «Рубин» и самарские «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Ростова» и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Силвие Бегич выступает за «Рубин» с 1 июля 2019 года после перехода из «Оренбурга» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.