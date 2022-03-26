Казань, 26 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. 26 марта на официальном сайте казанского «Рубина» Силвие Бегич воспользовался разрешение ФИФА и приостановил действие контракта с клубом до 30 июня 2022 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч «Зенит» — «Рубин»

В текущем сезоне Силвие Бегич принял участие в 23-х матчах за «Рубин» и самарские «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Ростова» и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Силвие Бегич выступает за «Рубин» с 1 июля 2019 года после перехода из «Оренбурга» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.