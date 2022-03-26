Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Наибольшее число статуэток американской антипремии «Золотая малина» за худшие достижения в сфере кинематографа в 2022 году получил мюзикл «Диана». Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Джаред Лето в фильме «Дом Gucci» Скриншот с YouTube

Мюзикл по мотивам биографии принцессы Дианы был снят режиссёром Кристофером Эшли для стриминговой платформы Netflix. Картина получила антинаграды в номинациях «худший фильм», «худший сценарий», «худшая актриса» «худшая актриса второго плана» и «худший режиссёр».

Второе место по числу статуэток заняла детская комедия «Космический джем: Новое поколение». Картина признана худшим ремейком (оригинальный фильм «Космический джем» вышел в 1996 году), а снявшийся в фильме Леброн Джеймс стал худшим актёром года.

Худшей актрисой 2021 года признана Жанна де Ваал. Худшим актёром второго плана стал Джаред Лето за роль в фильме «Дом Gucci».