Москва, 26 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. На каждый враждебный шаг в отношении России со стороны Вашингтона обязательно будет болезненная для США реакция. Об этом 26 марта говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнародованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

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Как указала Захарова, власти США пытаются снять с себя ответственность за состояние российско-американских отношений, которые в настоящее время близки к полному разрыву.

«Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично», — отметила она.

Также официальный представитель МИД РФ уточнила, что, очевидно, в Вашингтоне считают нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать или попросту говоря — воровать чужую собственность, закрывать российские диппредставительства, а затем «лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России».

«Чего в этом больше, традиционного англо-саксонского высокомерия или убежденности в собственной непогрешимости, «позволяющей» диктовать другим условия и правила, значения не имеет. Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла российского разработчика программного обеспечения «Лаборатория Касперского» в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США.