Москва, 26 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. 26 марта в Москве на стадионе «Октябрь» футбольный клуб ЦСКА в рамках товарищеской встречи одержал уверенную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0.

ФК ЦСКА

Оба гола в составе «красно-синих» забил 20-летний российский центрфорвард Владислав Яковлев на 68-й и 71-й минутах встречи.

В текущем сезоне на счету Яковлева один забитый мяч в тринадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Также российский нападающий получил одну желтую карточку.

На данный момент трансферная стоимость Владислава Яковлева, согласно данным портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро. Текущее соглашение нападающего с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.