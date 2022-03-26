Курская область, 13 апреля, 2007, 16:13 — ИА Регнум. Нацпроект "Развитие АПК" в Курской области стал давать положительные результаты, отметили участники прошедшего 12 апреля в областной администрации заседания комитета по комплексному социально-экономическому развитию и безопасности среды обитания совета муниципальных образований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках нацпроекта в регионе строятся 6 свиноводческих и 3 молочных комплекса. На 1 января 2007 года администрацией области предоставлены гарантии на 1,8 миллиарда рублей. Установленный лимит федеральных средств на субсидирование кредитов в 2006 году был освоен на 45,5 процента. 4 свинокомплекса приступили к работе, завезли маточное поголовье свиней из Англии, Канады, Венгрии. К началу апреля на двух свинокомплексах - ООО "Псельское" и ОАО "Надежда" - получены первые 5 тысяч голов молодняка свиней. До конца месяца ожидается приплод более 20 тысяч голов.

Параллельно стали развиваться и другие отрасли. ООО "Комбинат строительных материалов и работ" значительно расширил номенклатуру производства сборного железобетона. В сжатые сроки предприятие освоило выпуск решетчатых полов для свинокомплексов. Большая работа проведена "Управлением капитального строительства Курской области", осуществляющим технический надзор за строительством объектов животноводства. Активное участие в сопровождении планируемых к строительству комплексов примет и созданное при комитете АПК для развития сельских территорий управление капитального строительства.

По второму направлению нацпроекта "Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе" в прошлом году создано 30 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 11 кредитных, 4 перерабатывающих, 15 снабженческо-сбытовых. Фермерскими и личными подсобными хозяйствами заключено 3614 кредитных договоров на сумму более 845 миллионов рублей. За счет полученных кредитов граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, закупили более 2450 голов коров, 3100 голов свиней, 1800 голов овец.

Для привлечения молодых семей и молодых специалистов на работу в сельхозпредприятия по предложению районов сформирована программа строительства жилья для 107 участников, на эти цели использовано 46 миллионов рублей.

На работе по охране окружающей среды на территории муниципальных образований области сделала акцент в своем выступлении Татьяна Чаушка, заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования. С 2006 года в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов зачисляется плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40 процентов. Эти средства могут направляться на природоохранные мероприятия. Одна из главных экологических проблем: сбор, размещение и утилизация твердых отходов. За счет средств Курского областного экологического фонда завершается разработка проектов полигонов твердых бытовых отходов для поселков Золотухино, Касторное, Коренево, Конышевка, Пристень, Поныри, Солнцево, Тим и Черемисиново. В прошлом году на эти цели выделено 281,9 тысячи рублей. Осуществляется строительство полигонов ТБО для городов Обоянь, Рыльск, Льгов, Фатеж, поселков Глушково, Горшечное. Фонд на это выделил 1 миллион 339 тысяч рублей. На заседании был утвержден план работы комитета по комплексному социально-экономическому развитию и безопасности среды обитания на 2007 год.