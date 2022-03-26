Кемерово, , 15:40 — REGNUM Кемеровской области для проведения ярового сева необходимо 126,9 тыс. тонн семян. Это на 4% больше уровня прошлого года, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

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В министерстве уточнили, что осенью сельхозтоваропроизводители подготовили 125,6 тыс. тонн семян зерновых культур и 0,19 тыс. тонн семян масличных культур. Недостающая часть приобретается.

«Семена зарубежного производства используют лишь производители овощных культур и рапса. Договоры на поставку этих семян заключены ещё в 2021 году, они продолжают действовать, перебоев поставок не ожидается, — подчеркнули в минсельхозе. — В случае установления ограничений на ввоз семян возможно приобретение необходимых семян в семеноводческих хозяйствах и институтах европейской части России».

По официальным данным, на 25 марта в регионе уже проверено 125,6 тыс. тонн (94,7%) семян.