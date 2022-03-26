Москва, , 15:34 — REGNUM Российские космонавты на Международной космической станции проводят эксперимент «Магнитная фабрикация» по выращиванию кристаллов белков коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперимент проводится с помощью 3D-биопринтера, доставленного на орбитальную станцию в 2018 году. Ранее на этой установке получили несколько образцов биоткани, которые позже были переданы на Землю для дальнейшего изучения.

Первый этап нового эксперимента «Магнитная фабрикация» направлен на изучение N (нуклеокапсидный) и RBD (рецептор-связывающий домен) белков различных штаммов коронавируса. Материалы для кристаллизации были доставлены на МКС в марте 2022 года на корабле «Союз МС-21».

Выращенные кристаллы будут возвращены на Землю. Их изучение поможет определить структуру белка разных штаммов, что облегчит подбор лекарственных препаратов. Отмечается, что находящийся на МКС биоматериал имеет несколько степеней защиты, а сам белок коронавируса не представляет опасности для человека.