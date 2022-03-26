Прага, 26 марта 2022, 15:28 — REGNUM На фоне ситуации на Украине Чехия намеревается срочно приобрести у стран Запада военную технику для укрепления своей боеспособности. Об этом 26 марта сообщает чешская газета Mladá fronta DNES со ссылкой на министра обороны республики Яну Чернохову.
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По словам Черноховой, в настоящее время спрос на мировом рынке вооружений из-за событий на Украине в значительной степен превышает предложение.
«Про Чехию (скажу), что если мы быстро найдем на рынке доступную технику, которая будет соответствовать (списку, закрепленному) в наших стратегических документах (относящихся к обороне республики), то мы не будем раздумывать. Как только появится возможность что-то купить, я моментально представлю правительству предложение по изменению бюджета (чешского минобороны)», — сказала она.
Также глава чешского минобороны добавила, что Прага в настоящее время собирается приобрести в США больше военных вертолетов и уже начала переговоры об этом с американскими производителями.
Кроме того, по данным издания, также имеется ввиду приобретение истребителей и бронетранспортеров, и увеличение личного состава армии Чехии, которая формируется на контрактной основе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.